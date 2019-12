Scarpa D’Oro, l’ultimo italiano a vincerla fu Francesco Totti

Scarpa D’Oro, grazie alla doppietta di ieri Ciro Immobile si piazza al primo posto in classifica superando Lewandoski

Il campionato è ancora lungo, le considerazione si faranno alla fine ma non si può non pensare a cosa sta facendo Ciro Immobile in questo campionato. Lo stesso Ciro Immobile che non è mai stato considerato un grande adesso è in lotta, anzi adesso è al primo posto, nella classifica della Scarpa d’Oro.

Non una delle solite classifiche ma un premio che in questi ultimi dieci anni si sono divisi sempre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, non proprio due giocatori a caso. 17 gol in 14 partite un’enormità e sì siamo solo all’inizio. Come riporta statistichefantacalcio l’ultimo italiano a vincerlo fu Totti nel 2007, ora la storia è un’altra e di un altro italiano, dopo dodici anni.