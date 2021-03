Gaia Lucariello ha posato con la Scarpa d’Oro, il premio vinto da Ciro Immobile: la foto sul suo profilo Instagram

La Scarpa d’Oro l’ha ritirata Ciro Immobile, ma è un premio di tutti. In questi giorni è passata di mano in mano tra magazzinieri e compagni di squadra: così scintillante è apparsa in tanti profili Instagram.

Non ultimo in quello di lady Inzaghi – Gaia Lucariello – che ha posato accanto al trofeo, ironizzando: «Una ragazza d’oro».