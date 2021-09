Scaroni: «Partita incredibile con la Lazio, vittoria meritata»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la vittoria dei rossoneri nella gara di ieri contro la Lazio

«È stato un partitone, ci siamo divertiti tutti ma parlare di Scudetto però mi sembra prematuro. Pensiamo tutti alla gara di Liverpool, sarà una sfida importante. La priorità è tornare in Champions, il Milan non può mai mancare a questa competizione, ma se faremo meglio saremo contenti. Superlega? Non vale neanche la pena di parlare di progetti passati. Le squadre di Serie A hanno un oceano di debiti, dobbiamo trovare delle soluzioni e se li troviamo di concerto con tutte le organizzazioni che si occupano di calcio, è ideale».