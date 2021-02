L’ex calciatore e allenatore Scarnecchia ha parlato della differenza tra Lazio e Roma. Le sue parole sui due club

Ai microfoni di TMW, è intervenuto l’ex calciatore e allenatore Scarnecchia per dire la sua su Lazio e Roma.

«La Roma come organico è più competitiva, ma la Lazio è molto più squadra, visto che non cambiano da anni anche il tecnico. Sono più gruppo. Come numero però la Roma è più fornita. E’ bello però che si giochino tutto per un posto importante».