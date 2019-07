Scandalo commissioni in Belgio: sotto accusa anche il trasferimento di Marusic

Tornano a galla le commissioni poco chiare che tanto avevano destato scalpore in Belgio. Nei nuovi interrogatori è emerso anche il nome del montenegrino della Lazio Adam Marusic.

SCANDALO BELGIO – A citare l’esterno destro sarebbe stato uno degli artefici di questo scandalo, Devroe, una sorta di agente immobiliare che in passato è stato ds dell’Ostenda. La sua irregolarità correlata a Marusic, sarebbe stata quella di aver pagato 900mila euro di commissioni, il 100% del valore del giocatore, in arrivo dal Kortrijk. Fosse accertata la vicenda, sia il calciatore, sia la Lazio non rischierebbero niente. A farne le spese invece potrebbero essere i club coinvolti nel trasferimento del classe 1992.