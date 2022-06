Scambio Luis Alberto Zielinski, Auriemma: «Li terrei entrambi... alla Lazio»

Il giornalista Auriemma ha detto la sua sulle voci riguardanti il possibile scambio Luis Alberto-Zielinski

Raffaele Auriemma, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ai microfoni di Radio Marte ha detto la sua sulle voci riguardanti lo scambio Luis Alberto-Zielinski tra azzurri e Lazio.

LE PAROLE – «Se mi piacerebbe questo scambio? Chi terrei dei tue? Li terrei entrambi… alla Lazio. Al Napoli converrebbe cedere Zielinski a prescindere, anche senza contropartita, considerando il suo rendimento. E’ calato nell’ultima stagione? E’ da tempo, in verità, che non incide. Io ricordo piuttosto bene, ad esempio, cosa combinò in coppa contro lo Shakhtar Donetsk: in quell’occasione, Maurizio Sarri lo schierò davanti alla difesa e, lì, il polacco fece danni, non avendo quel tipo di lavoro nelle sue corde».