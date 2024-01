Scaloni: «Porto la Lazio sempre nel cuore, su Castellanos vi dirò che…» Le parole del ct dell’Argentina

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l’ex Lazio ed attuale ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato cosi:

INTER-LAZIO- «La Lazio ha iniziato un po’ in difficoltà, adesso ha ritrovato quello che sappiamo, il bel gioco e il modo di stare in campo, se la giocherà fino alla fine per il quarto posto. Ha un allenatore che sa cosa vuole, adesso inizia il vero campionato. La Lazio la porto nel cuore, l’Inter sta benissimo. Ha trovato un modo di gioco efficace, gioca un buon calcio ma allo stesso tempo difende bene, difficile da affrontare»

GIOVANI ARGENTINI IN SERIE A- «Stiamo guardando a tanti giovani argentini in Serie A e faremo valutazioni. Soulé, Valentin Carboni, Barrenechea, Nehuen Perez, Romero, Beltran, Castellanos»