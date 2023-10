Sassuolo, si ferma un titolare: forfait con la Lazio? IL PUNTO

Brutte notizie in casa Sassuolo, si ferma un giocatore di Dionisi, filtra pessimismo per la gara con la Lazio

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra una settimana Sassuolo e Lazio si ritroveranno sul campo del Mapei Stadium per la nona giornata di Serie A. Come riportato stamane da TMW però, proprio in previsione della gara arrivano brutte notizie alle porte del tecnico Alessio Dionisi.

Nella giornata di ieri infatti, si è fermato Bajrami. Il neroverde è uscito dal campo dove era impegnato con la sua Albania contro la Repubblica Ceca. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma (almeno per ora) filtra poco ottimismo.