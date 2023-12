Sassuolo-Roma, Mourinho: «Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR». Le parole del tecnico alla vigilia della sfida

Alla vigilia di Sassuolo – Roma, José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Tra infortunati, difficoltà e momento della squadra, il tecnico si è soffermato anche sulla designazione arbitrale di domani, che vede Marcenaro come direttore di gara e Di Bello al VAR. Queste le sue parole.

PAROLE– «Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il VAR, con lui abbiamo avuto spesso sfortuna, non abbiamo accettato sempre un determinato profilo di lavoro. Poi mi dispiace perché c’è Berardi che è un giocatore fantastico, lo amo, ma bisogna avere rispetto per gli avversari: è troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per far prendere i gialli. Lo amo e lo odio, quel profilo di comportamento in campo non mi piace, se fosse un mio giocatore non mi piacerebbe per niente. Con Marcenaro sicuro domani Mancini prende giallo al 10’ contro Berardi e non gioca con la Fiorentina ma andiamo avanti ».