Sassuolo, Pinamonti patteggia dopo gli insulti all’antidoping: ecco la sospensione

Sassuolo, Andrea Pinamonti ha patteggiato con la Procura Nazionale Antidoping dopo gli insulti: ecco la sospensione

Andrea Pinamonti ha patteggiato una squalifica di venti giorni con la Procura Nazionale Antidoping. L’attaccante del Sassuolo doveva rispondere della violazione dell’articolo 3.2 del Codice Sportivo Antidoping per comportamento offensivo nei confronti del Doping Control Officer.

La squalifica parte ufficialmente oggi e si conclude il prossimo 10 dicembre. Pinamonti, per via della pausa Mondiale, non dovrà saltare alcuna partita.