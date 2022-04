Sassuolo, Bianco: «Sarri è un maestro ma ha bisogno di tempo»

Paolo Bianco, ex difensore del Sassuolo, ha presentato la sfida di domani nel Match Program della Lazio

LAZIO -SASSUOLO – «Si affrontano due squadre che giocano un calcio propositivo, grazie al lavoro di Sarri e Dionisi. Sono due allenatori che non speculano: il Napoli di Sarri è stata la squadra che ha giocato meglio in Italia. Maurizio è un maestro, ora lo sta cercando di riproporre quel tipo di calcio in biancoceleste ma ha bisogno di tempo. La carriera di Dionisi è andata in crescendo ed in questa stagione ha ereditato una squadra he giocava a memoria, aggiungendo Frattesi e Scamacca rispetto al nostro periodo con De Zerbi. Mi aspetto una bella partita, come è sempre stato tra Lazio e Sassuolo».

ACERBI E FERRARI – «Su Acerbi non ho mai avuto dubbi: quando Di Francesco passò ad allenare la Roma, nel 2017, gli dissi di acquistarlo subito. Ace fa bene da anni, è un leader. Ferrari invece prima non lo conoscevo, allenandolo ho scoperto un calciatore con una leadership importante. Hanno entrambi una grande personalità, giocano a uomo a metà campo e non hanno mai paura di giocare la palla con i piedi».

ELIMINAZIONE ITALIA – «Non so se influenzerà, Immobile e Berardi erano in campo. Gli Azzurri hanno fatto la partita contro la Macedonia, purtroppo è mancato il gol. Il Sassuolo comunque ha tre attaccanti in Nazionale, tutti molto forti: il top player però per me rimane proprio Domenico».

LAZIO – «Aneddoti contro la Lazio? La partita più bella rimarrà il 1-4 con il Cagliari all’Olimpico, era il gennaio del 2009. Le partite contro la Lazio sono sempre state divertenti, anche per merito di allenatori, come Pioli, che pensavano a proporre calcio».

FUTURO – «Ho da poco chiuso il mio rapporto professionale con De Zerbi, l’ho seguito a Sassuolo e Shakhtar Donetsk. Già prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, gli avevo counicato la mia intenzione di allenare da solo per raggiungere i miei obiettivi».