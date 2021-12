Sassuolo Lazio, Pedro suona la carica: il suo messaggio social – FOTO

Al Mapei Stadium oggi in campo il Sassuolo contro la Lazio. Pedro carica l’ambiente biancoceleste sui social

Al Mapei Stadium oggi in campo il Sassuolo contro la Lazio per il match valido per la diciassettesima giornata di campionato. I biancocelesti vogliono confermare il successo contro la Sampdoria, mentre i neroverdi riscattare il pareggio contro lo Spezia. Pedro carica l’ambiente biancoceleste sui social

L’attaccante biancocelste infatti tra le proprie storie Instagram ha ricondiviso il post della società aggiungendoci: «Forza Lazio»