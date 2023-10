La Lazio e la domanda ai tifosi in vista del Sassuolo: il post social – FOTO

Attraverso i propri profili social, la Lazio ha posto una domanda ai propri tifosi in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo:

🗺️ Check out your local kick-off times & tell us where you’re watching from, laziali!#SassuoloLazio | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/2ZHt285xRO

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 21, 2023