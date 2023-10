Sassuolo-Lazio: marea biancoceleste al Mapei: il dato sui tifosi presenti

Una marea di tifosi della Lazio è pronta ad accogliere i biancocelesti nella sfida con il Sassuolo, ecco il dato sui tifosi presenti

Si prospetta un vero e proprio esodo, questo sabato, dalla Capitale in direzione di Reggio Emilia. Ad abbracciare Maurizio Sarri e la sua Lazio nella gara del Mapei Stadium contro il Sassuolo ci sarà infatti una marea biancoceleste.

Saranno addirittura 3400 le anime laziali pronte a sostenere la squadra alle 20e45. E se non bastasse, visto che il settore dedicato alla squadra ospite è ormai esaurito, sono stati messi in vendita altri tagliandi per le gradinate adiacenti.