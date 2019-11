Sassuolo – Lazio, i giocatori in campo per #UnRossoAllaViolenza

Sassuolo – Lazio, i giocatori sposano la campagna contro la violenza sulle donne.

La Serie A scende in campo contro la violenza delle donne e sposa la campagna organizzata da WeWorld Onlus, l’organizzazione che da circa venti anni difende e promuove i diritti dei bambini e delle donne in tutto il mondo. Infatti, in occasione della 13esima giornata di campionato, i giocatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso.

I maxi schermi proietteranno uno spot con protagonisti numerosi testimonial, mentre le squadre scenderanno in campo indossando una maglia dedicata a questo tema e saranno accompagnate da alcune bambine. Anche la fascia di capitano di presterà a questa iniziativa, tingendosi di rosso.