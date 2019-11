Sassuolo-Lazio, esodo biancococeleste: ecco quanti in trasferta

Contro il Sassuolo, la Lazio riceverà la spinta di 2000 tifosi biancocelesti: un vero e proprio esodo, è record

2000 tifosi al seguito della Lazio. La squadra di Inzaghi è pronta per la trasferta di Sassuolo, ma non sarà da sola: un fiume biancoceleste è pronto ad invadere la città emiliana.

2000 presenze che faranno registrare un nuovo record: lontano dalle mura dell’Olimpico, mai così tanti hanno seguito questa squadra, sottolinea il Corriere dello Sport, nell’edizione romana.

Neppure il caro biglietti ha fermato i sostenitori dell’Aquila: i tagliandi del Mapei Stadium, nel settore ospiti, sono stati staccati per 35€ (più 3,50 per le commissioni). La Lazio deve dare un segnale al campionato, cercando a tutti i costi i tre punti, il pubblico sarà la sua marcia in più.