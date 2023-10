Sassuolo-Lazio è anche sfida tra Berardi e Zaccagni: compagni in azzurro è avversari in campo. Le due stelle delle rispettive squadre

Mattia Zaccagni e Domenico Berardi, compagni di squadra in azzurro, si sfideranno stasera in occasione di Sassuolo Lazio al Mapei. Il 10 neroverde è partito molto bene con già 5 gol in 8 giornate. Il 20 biancoceleste, invece, ha messo a segno una sola rete fino ad ora (contro il Torino), ma è imprescindibile per Sarri. È sempre titolare, l’ultimo ad arrendersi e spesso anche a lasciare il campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Con la maglia della Nazionale invece Berardi ha 27 presenze all’attivo e un Campionato Europeo vinto nel 2021. Per Zaccagni, invece, è tutto nuovo, ha solo 3 presenze in azzurro di cui una con Mancini nel marzo 2022. Sotto la guida di Spalletti sono complementari, possono giocare insieme ed essere la coppia d’esterni titolare.