Sassuolo-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Sassuolo-Lazio, a pochi giorni dalla sfida in trasferta con la formazione di Dionisi ecco dove seguire il match

Archiviata la vittoria con l’Atalanta, per la Lazio è tempo di proiettarsi alla gara con il Sassuolo fondamentale dopo la sosta per proseguire la risalita in classifica. Il match inizierà alle 20.45 e si disputerà il prossimo sabato 21 Ottobre, e verrà trasmesso su Dazn e Sky

Da non perdere la consueta cronaca live testuale di Lazionews24!