Lazio, attenta a Berardi: quanti gol segnati da Mimmo ai biancocelesti!

Mimmo Berardi scatenato contro i biancocelesti su rigore. Il dato dell’attaccante del Sassuolo contro la Lazio

Domenica la Lazio scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. I biancocelesti dovranno fare particolare attenzione a Mimmo Berardi, che contro la Lazio ha segnato 12 gol su rigore.

«La Lazio è la squadra contro cui Domenico Berardi ha segnato più gol su rigore in Serie A TIM (cinque, su cinque tentativi); in generale, l’attaccante del Sassuolo ha realizzato sette reti in 11 sfide di campionato contro i biancocelesti».