Sassuolo-Lazio, ecco i precedenti con Pairetto

Sassuolo-Lazio, i precedenti con Pairetto, l’arbitro della sezione di Nichelino, ha già diretto la squadra biancoceleste in diverse occasioni

Con un comunicato la Lazio comunica la designazione arbitrale per la partita col Sassuolo e i precedenti con la squadra dell’arbitro Pairetto

COMUNICATO– «L’arbitro piemontese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in 12 precedenti: score positivo, con 8 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Prima incrocio stagionale tra i biancocelesti e il fischietto di Nichelino che lo scorso anno ha diretto tre volte la Lazio: la prima alla diciottesima giornata con i biancocelesti che uscirono vittoriosi per 3-1 dal confronto casalingo con il Genoa, la seconda nella sconfitta esterna per 2-1 contro l’Inter dello scorso 9 gennaio e la terza nel successo esterno sul campo dello Spezia (3-4)»