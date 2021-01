Sassuolo, dubbi Boga e Lopez, torna Locatelli: le ultime

Ecco come arriva il Sassuolo alla sfida contro la Lazio: le ultime sui neroverdi

La Lazio batte il Parma allo scadere. Sempre allo scadere, lo scorso weekend, il Sassuolo aveva trovato il pari contro i ducali. Domenica, le due compagini si affronteranno alle ore 18:00. De Zerbi dovrà fare a meno di Berardi e Bourabia, ma potrebbe riavere a disposizione Locatelli. Non ci sarà Chiriches, squalificato. In dubbio anche Jeremi Boga e Maxime Lopez.

Neroverdi che tra i pali schiereranno Consigli, sostenuto dalla linea a 4 composta da Ferrari, uno tra Ayhan e Marlon, con il turco leggermente in vantaggio. Aperti anche i ballottaggi sulle fasce: a destra Toljan insidia Muldur, mentre a sinistra Kyriakopoulos sembra essere favorito su Rogerio. La linea mediana sarà formata dal rientrante Obiang e da uno tra Locatelli e Magnanelli, con il 73 in vantaggio sul capitano. Non sembrano esserci dubbi sul terzetto che agirà alle spalle di Caputo: Traorè, Djuricic, ritornato al gol contro il Parma, e Defrel, occhio alla concorrenza di Haraslin, sono i principali indiziati per una maglia da titolare.