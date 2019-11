Sassuolo, doppia seduta in vista della Lazio: punto infortuni

Il Sassuolo di De Zerbi si ritrova per una doppia seduta in vista della partita con la Lazio.

Doppio appuntamento, per il Sassuolo: i ragazzi di De Zerbi si sono incontrati al Mapei Football Center, dove in mattinata hanno svolto lavoro in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche. Dopo pranzo, invece, la squadra si è impegnata in esercizi di attivazione, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche e lavori metabolici a secco.

SASSUOLO, INFORTUNI – Si ferma Gregoire Defrel: i controlli di oggi hanno rivelato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra. Tempi di recupero da valutare. Ancora differenziato per Domenico Berardi, Vlad Chiriches e Gianluca Pegolo. Infine, De Zerbi aspetta di riabbracciare Mert Müldür, Pedro Obiang e Junior Traore, tutti e tre ancora assenti a causa degli impegni con le rispettive Nazionali. Prossimo appuntamento, per i neroverdi: domani è prevista una seduta pomeridiana di allenamento a porte chiuse.