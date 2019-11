Sassuolo, il tecnico neroverde De Zerbi analizza la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport

Dopo la sconfitta in extremis rimediata contro la Lazio, mister De Zerbi analizza la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport:

«Sono dispiaciuto, avremmo meritato di fare risultato. C’è stato un momento della partita in cui abbiamo avuto la chance di portarci in vantaggio. C’è la soddisfazione di aver fatto una ripresa di livello alto, abbiamo messo coraggio. Quando incontri la Lazio, sai che ti possono fare gol in qualsiasi momento. Tanti giocatori sono giovani, basta vedere com’è uscito Boga dal campo, di corsa. Gol Caicedo? Ha fatto una bella rete, qualche errore nostro lo trovo però. Luis Alberto porta palla ed ha tempo di girarsi. Se noi siamo a tre, il perno qualche volta deve uscire. Oggi abbiamo costruito a tre, nel primo tempo eravamo lenti. Nel secondo tempo eravamo più fluidi e veloci.»