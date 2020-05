Sassuolo, Carnevali: «Campo neutro per la Serie A? Mi piace molto come idea»

Sassuolo, le parole del direttore sportivo dei nero verdi in merito alla possibilità di giocare le gare in campo neutro

Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Radio 24 dicendo la sua sulla possibilità di far disputare le gare in campo neutro.

ALLENAMENTI – «Ieri i ragazzi sono tornati ad allenarsi e hanno dato grande disponibilità. Si allenano sei giocatori alla volta, con un solo preparatore atletico e un medico, si portano l’acqua da casa e si fanno la doccia a casa, il tutto seguendo le norme».

RIPRESA – «Giocare in pochi stadi in aree con pochi contagi? A me piace come idea, tanto a porte chiuse uno stadio vale l’altro e talmente tanta è la voglia di tornare a giocare da parte degli atleti che c’è disponibilità per un ritiro lunghissimo. L’importante è cercare di limitare distanze e contatti».