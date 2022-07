Sassuolo, Carnevali: «Per Cancellieri c'era un accordo col Verona, ma...»

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rivelato dei retroscena sull’operazione Cancellieri: le sue parole

La Lazio beffa il Sassuolo e si aggiudica Matteo Cancellieri. L’ad del club neroverde, Giovanni Carnevali, ha spiegato per i microfoni di Sportitalia il retroscena della trattativa con il Verona, ecco le sue parole:

«C’era un mezzo accordo col Verona. Poi la loro richiesta è cambiata, non ritenevamo giusto investire una cifra così importante. La Lazio l’ha voluto fare, sono stati bravi. Essendo una grande squadra, hanno più possibilità di investire più denaro. Alcune volte bisogna anche esser bravi a dire di no. Serve pensare anche all’aspetto economico, al bilancio in ordine e non bisogna cadere in tentazione»