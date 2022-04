Sassuolo, Carnevali: «Ci priveremo di uno o due giocatori...»

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del calciomercato estivo del suo club: ecco le sue parole

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato delle tante richieste per i suoi giocatori e, tra queste, c’è anche quella della Lazio per Maxime Lopez. Per Sky Sport, ecco le sue parole:

«Come ogni anno abbiamo la nostra filosofia, non dobbiamo vendere tutti i giocatori richiesti. Quest’anno non sarà facile, perché abbiamo tante richieste, sia da club italiani, che stranieri, per diversi giocatori e ancora il mercato non è cominciato.

Andremo a privarci sicuramente di uno o due giocatori perché teniamo d’occhio il nostro bilancio, e c’è il desiderio di costruire qualcosa che ci possa permettere di crescere sempre. Abbiamo l’obiettivo di migliorarci. Dare via un giocatore non significa fare un passo indietro anzi, vuol dire poter investire nuovamente in altri giovani. Questa è la realtà del Sassuolo Calcio».