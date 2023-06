Sartori ricorda Mihajlovic: «Ha sempre cercato di reagire alle negatività»

Sartori, il dirigente del Bologna ricorda a distanza di 6 mesi dalla sua scomparsa Sinisa Mihajlovic morto per leucemia

Ai microfoni di TMW ha parlato il dirigente del Bologna Sartori, il quale ricorda la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ecco le sue parole

PAROLE – Io purtroppo ci ho passato poco tempo insieme, lui è stato quasi sempre in ospedale. Ma è stata comunque una grandissima esperienza, la sua è una perdita gravissima per il mondo calcistico e non solo quello. Il messaggio che ha mandato, e lo dicono tutti, è stato quello di non aver mai mollato. Mai, in qualsiasi momento della sua vita ha sempre cercato di reagire alle negatività e alle avversità”