Sarri vuole la Coppa Italia: col Milan il trend è positivo

Maurizio Sarri tiene tantissimo alla Coppa Italia e non vuole passi falsi a San Siro: i precedenti col Milan al Meazza fanno ben sperare

Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria di Firenze che la Lazio deve già pensare alla Coppa Italia. Domani è in programma infatti a San Siro, in gara secca, il quarto di finale contro il Milan. Chi vince affronterà in semifinale la vincente di Inter-Roma, in programma questa sera sempre al Meazza.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Sarri tiene tantissimo alla competizione nazionale tanto da ritenerla la strada più facile sia per confermare l’Europa, anche se quella meno nobile, sia per aprire il suo ciclo biancoceleste con un trofeo. Per questo è pronto a schierare la formazione migliore e a non commettere passi falsi. Del resto i precedenti in Coppa Italia a Milano sorridono ai biancocelesti.

Nel 2015, con Pioli allenatore, la Lazio sbancò San Siro sempre nei quarti di finale con un rigore di Biglia, nel 2019 Correa regalò l’uno a zero ad Inzaghi e la conseguente finale, poi vinta contro l’Atalanta. Il Comandante ha tutta la voglia di continuare il trend positivo.