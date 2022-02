Sarri vs Mourinho, così vicini ma così lontani: momenti all’opposto per i due allenatori

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri e Mourinho vivono momenti completamente differenti sulle panchine di Lazio e Roma

Sarri e Mourinho, stessa città eppure destini completamente opposti. Il Messaggero, analizza i momenti che stanno vivendo i due allenatori di Lazio e Roma.

Da una parte Sarri che non ha avuto il mercato che voleva, ma che è riuscito a compattare il gruppo e a raggiungere risultati positivi. Dall’altra lo Special One, accontentato dal club giallorosso per quanto riguarda gli acquisti, ma entrato in un tunnel di prestazioni negative.