Sarri, via al turnover: in arrivo c’è un vero e proprio tour de force

Dalla Sampdoria alla Cremonese, in arrivo 6 gare in 18 giorni considerando l’Europa League: Sarri vara un profondo turnover

Non lo ama ma sarà costretto a conviverci. Maurizio Sarri è pronto a varare un profondo turnover dalla gara di mercoledì contro la Sampdoria in poi. Come riferisce l’edizione romana del Corriere dello Sport, le 6 gare in arrivo nei prossimi 18 giorni inducono il tecnico a tenere in considerazione tutta la rosa.

Gila, Casale, Radu, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Pedro e Luis Alberto dovranno essere bravi a farsi trovare pronti tra campionato ed Europa League. Senza dimenticare Maximiano, ad oggi portiere di coppa. Sarri è costretto a fare di necessità virtù.