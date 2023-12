Sarri, vacanze di Natale per il tecnico: ecco dove le trascorre in vista della ripresa e dell’ultimo match col Frosinone

Maurizio Sarri ieri pomeriggio è tornato a Castelfranco per le vacanze, ripresa fissata per dopomani, il 26 a pranzo (obbligatorio) a Formello per tutta la Lazio.

I biancocelesti metteranno subito nel mirino il Frosinone prima e poi potranno di nuovo staccare per Capodanno. Lo riporta Il Messaggero.