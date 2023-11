Sarri, urla ai suoi a poche ore da Lazio-Roma: vietato fare quella cosa

Sarri, urla ai suoi a poche ore da Lazio-Roma: non vuole vedere quella cosa. Il tecnico ha curato i dettagli alla vigilia

Come riporta Il Messaggero alla vigilia del Derby di Roma Maurizio Sarri ha tenuto a rapporto la sua Lazio prima nello spogliatoio, poi sugli schemi in azione e soprattuto per i calci da fermo, situazioni in cui la Roma è quasi letale.

Vietato sottovalutare qualsiasi minimo aspetto, per questo il tecnico urla appena vede qualcosa che non va.