Sarri svela: «Avrei voluto allenare un Ronaldo più giovane»

Nel corso della lunga intervista sul Corriere dello Sport, Maurizio Sarri parla anche della sua esperienza alla Juventus.

RONALDO – «Ho il rimpianto di non averlo potuto allenare da giovane. Ho trovato un giocatore che si era affermato attraverso un certo calcio ed era diventato un’icona mondiale. La squadra doveva adattarsi a lui, non il contrario. Con me segnò 33 gol in campionato e quattro in coppa e insomma non è mai semplice convincere un campione con fatturati del genere a cambiare percorso».

CHIELLINI E LA JUVE – «Contrasti? Nella fase iniziale non ce ne furono. Se ricordo bene, nella prima partita Chiellini giocò e segnò pure. E due giorni prima della seconda, col Napoli, si ruppe i crociati. Era una Juve giunta a fine ciclo e io me ne accorsi subito».