Sarri sul podio per media punti con la Lazio: nel mirino c’è Inzaghi

Sarri è salito sul podio per media punti da allenatore della Lazio: nel mirino del tecnico ora c’è proprio Simone Inzaghi

Maurizio Sarri è salito sul podio. Non soltanto in quello della serie A 2022-23 ma anche

nella storia laziale, perché solo 2 allenatori hanno tenuto una media migliore di lui in campionato: Eriksson, davanti a tutti con 1,89 punti a partita, e proprio Inzaghi che è 2° con 1,82.

Sarri ha scavalcato Mancini (1,70) e Maestrelli (1,71 calcolando anche per lui 3 punti a vittoria) salendo al 3° posto con una media di 1,73. Il suo bilancio: 20 successi, 11 pareggi e 10 sconfitte. Un totale raggiunto restando imbattuto nelle prime 3 giornate, come non gli era riuscito l’anno scorso (alla terza perse 2-0 in casa del Milan) e come Inzaghi aveva fatto, nei suoi 5 campionati interi, solo nel 2017-18. Lo riporta Il Corriere della Sera.