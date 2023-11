Sarri su Immobile: «O si scarica o si recupera, io sono per…». Le parole del tecnico sul capitano alla vigilia della sfida di Champions

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Feyenoord, Sarri ha parlato della possibile formazione per il match di Champions e della decisione da prendere su Immobile.

IMMOBILE – «Formazione? Non ne ho idea. Immobile bisogna fare una scelta: o si scarica o si recupera. Io sono per recuperarlo a tutti i costi perché per noi è determinante. E per recuperarlo ha bisogno di giocare».

