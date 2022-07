Sarri sorride: Felipe Anderson e Pedro al top. E Zaccagni....

Felipe Anderson e Pedro sono ripartiti alla grande nelle prime uscite stagionali ad Auronzo: Sarri gongola e si aspetta il miglior Zaccagni

Maurizio Sarri può ripartire da due importanti certezze in vista della prossima stagione. Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola infatti, nelle prime uscite stagionali ad Auronzo Felipe Anderson e Pedro sono ripartiti alla grande tra gol e assist.

Il Comandante gongola e sorride ma si aspetta anche una svolta da Zaccagni: meno fumoso e più concreto, l’ex Verona è chiamato alla definitiva consacrazione.