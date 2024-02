Sarri a Sky: «Abbiamo vinto contro una delle squadre più forti in Europa. È una bella soddisfazione». Le parole del tecnico della Lazio

Nel post partita di Lazio – Bayern Monaco, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la gara. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «C’è mancata la faccia tosta nell’ultimo quarto d’ora ma ci siamo accontentati solo di vincere. Lo abbiamo fatto contro una delle più forti in Europa. È una bella soddisfazione. Squadra unita nel modo di giocare e di pensare. Queste sono gare che ti danno una grande adrenalina a prescindere. Abbiamo deciso di aspettarli bassi, loro a volte ci hanno costretto a farlo molto bassi. Era una gara dove dovevamo soffrire ma in cui avevamo anche delle opportunità, e così è stato. A Monaco cambia poco, loro in casa hanno una forza devastante. È chiaro che sarà un’impresa ai limiti, ma intanto ci siamo tolti questa soddisfazione. Bisogna resettare subito tutti: questa sera abbiamo partecipato a una festa, domenica giochiamo per la vita. In queste partite e nei derby l’atmosfera del popolo laziale è straordinaria. Oggi un colpo d’occhio e un’atmosfera straordinaria, da innamorati ».