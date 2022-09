In Europa League contro il Midtjylland, Sarri si affiderà al turnover escludendo quattro elementi per lui insostituibili

Questa sera contro il Midtjylland in Europa League, Sarri presenterà una Lazio diversa da quella vista domenica contro il Verona. Grazie al mercato, il tecnico biancoceleste può affidarsi uno studiato turnover così da far riposare i calciatori più utilizzati.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, Sarri non può fare a meno di quattro elementi che non lascerà in panchina neanche stasera. Trattasi di Provedel, Marusic, Felipe Anderson e Immobile, gli insostituibili dell’allenatore della Lazio.