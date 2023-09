Sarri sbotta: «Sono furioso Uefa, Fifa e Lega ci stanno rovinando»

Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio scontrandosi duramente con Uefa, Fifa e Lega

Al termine della partita persa contro il Milan, Sarri in conferenza stampa ha parlato della sfida e si scaglia contro Uefa, Fifa e Lega serie A riguardo il calendario folle delle partite ravvicinate

PAROLE – Nell’ultima giornata di campionato abbiamo avuto tra le 40 e le 50 lesioni muscolari. Non ho sentito un comunicato da parte dell’associazione allenatori a difesa degli iscritti, stanno mandando i ragazzi al macello senza che nessuno intervenga. Il calcio ormai è purtroppo questo. Prendi i soldi e scappa. E ora i soldi li prendono sempre in meno. Negli anni 80-90 chi giocava in C per 10 anni ed era a posto per tutta la vita, ora probabilmente appena smetti devi fare domanda alle poste o a qualche altro istituto. Tutto questo circolo di soldi viene immesso per 30-50 giocatori, ma il sistema è tritato