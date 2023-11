Sarri sbalordisce i giocatori in allenamento prima del Derby: tutti colpiti da quella cosa. Il tecnico ha avvisato i suoi ragazzi

Sarri a marzo, dopo la doppietta della Lazio rifilata alla Roma, aveva rivelato di essersi lasciato travolgere dalla passione e dal fascino del derby e ora, anche per lui, non è più una partita come le altre.

Ieri a Formello è andata in scena la rifinitura e, come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno visto un Sarri inedito: il tecnico ha torchiato la squadra tra tecnica e tattica, poi seduta psicologica per infondere la giusta carica. Ha urlato, si è sgolato. Sono rimasti tutti colpiti.