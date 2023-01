Sarri: «Con il Sassuolo abbiamo avuto anche una risposta caratteriale»

L’allenatore capitolino ha parlato post partita del match contro il Sassuolo, analizzando la gara e alcuni suoi giocatori. Le sue parole

Intervistato da DAZN Maurizio Sarri ha parlato del match vinto contro il Sassuolo al Mapei

PAROLE– «Noi venivamo da una prestazione di ottimo livello per 80 minuti con l’Empoli. Con il Sassuolo abbiamo avuto anche una risposta caratteriale perché noi abbiamo fatto il primo tratto di partita di grande applicazione, grande partecipazione difensiva in cui è mancata un po’ di qualità offensiva che di solito abbiamo. Per fortuna con il passare dei minuti ci abbiamo messo anche quella contro un avversario che sicuramente vale molto di più della classifica attuale. Il Sassuolo è una squadra forte. Immobile? Non lo so, sentendo il ragazzo non ha avuto la sensazione di un infortunio grave, ma si sta parlando di qualcosa di muscolare e aspettiamo il responso degli esami strumentali. Il giocatore è ottimista. Zaccagni? Un giocatore che mi piaceva da tempo. L’unico difetto che gli trovavo è che in relazione alle qualità che ha segnava poco. Penso che ora stia andando nella direzione giusta. Sta tirando fuori dei numeri che sono nelle sue corde sotto il piano realizzativo. Noi ci abbiamo lavorato solamente per fargli attaccare di più la porta e gli spazi e lui lo sta facendo bene. Periodo buio? Era troppo presto per definirlo così. Si parlava di due o tre partite, ma allo stesso modo è presto per dire che da oggi la Lazio macinerà punti. Bisogna essere equilibrati nei giudizi e non farsi trasportare da quelli che sono i giudizi esterni che non sono mai di logica profonda»