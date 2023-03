Sarri, richiesta ribadita a Lotito: come DS vuole lui

Maurizio Sarri è tornato a fare il nome di Giuntoli per il ruolo di DS della Lazio dalla prossima stagione: serve la Champions

Maurizio Sarri vuole tentare di sbancare il Maradona domani per tenere vivo il grande obiettivo della Champions League. Centrarla vorrebbe dire avere più voce in capitolo sulle scelte future della Lazio, non solo sul mercato ma anche a livello dirigenziale.

Come riporta Il Messaggero, proprio nel Napoli lavora Riccardo Giuntoli, suggerito dal tecnico toscano a Lotito già la scorsa estate. Il sogno del Comandante sarebbe quello di ricreare a Formello lo stesso connubio creatosi a Castelvolturno ai tempi in cui lo stesso Sarri allenava il Napoli. Lotito, legatissimo a Tare per cui è pronto il rinnovo, potrebbe cambiare idea solo con il quarto posto in tasca.