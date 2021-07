Sarri, doppio regalo dai tifosi: uno è un libro su Tommaso Maestrelli

Sorpresa per Maurizio Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadiore: arriva un doppio regalo da parte dei tifosi laziali

L’affetto dei tifosi laziali per Maurizio Sarri è stato un qualcosa che si è notato fin dai primi giorni della tratttativa per portarlo in biancoceleste. Ma ecco che la conferma è arrivata direttamente dal ritiro di Auronzo.

Infatti, come rivelato da La Repubblica, un gruppo di tifosi, rispettando rigorosamente la distanza e con la mascherina, gli sarebberp stati consegnati due libri: uno su Tommaso Maestrelli e uno più generale sulla storia del club. D”altronde il mister aveva citato proprio il Maestro nella sua conferenza stampa di presentazione.