Sarri, quante sconfitte: sono già 13, non gli capitava da quasi 20 anni

In questa stagione con la Lazio, Maurizio Sarri ha già subito 13 sconfitte. Non gli capitava da quasi 20 anni

Contro il Milan, la Lazio ha subito la sconfitta numero 13 di questa stagione tra campionato e coppe. Un numero elevato, considerando anche lo score di Maurizio Sarri nel corso della sua carriera.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’allenatore biancoceleste non incassava così tante sconfitte da ben 16 anni; ovvero quando allenò per la prima volta in Serie B. Il tecnico sedeva sulla panchina del Pescara nel 2005-06 e subì 16 sconfitte più una in Coppa Italia a Napoli, contro gli azzurri che al tempo militavano in C1.