Sarri, qual é il suo futuro dopo la Lazio? I bookmakers dicono che…Le ultime

La Gazzetta dello Sport ha dedicato una pagina agli allenatori in cerca di una nuova avventura: tra questi ci sono ovviamente anche José Mourinho e Maurizio Sarri che hanno da poco concluso le loro avventure con Roma e Lazio.

Lo Special One spera nella chiamata del Bayern Monaco, che a giugno saluterà Tuchel, ma attenzione anche all’ipotesi Manchester United. Troppo fresco, invece, l’addio alla Lazio per tuffarsi in una nuova avventura per il Comandante Sarri, ma mai dire mai. I bookmakers si danno già da fare: c’è chi lo accosta alla Fiorentina per il dopo Italiano e chi invece opta per un ritorno al Napoli. Più distante l’idea Barcellona al posto del dimissionario Xavi.