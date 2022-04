Sarri punta ancora su Acerbi: con lo Spezia gara delicata per lui

Francesco Acerbi sarà regolarmente in campo questa sera contro lo Spezia: il difensore pronto a vivere un’altra serata tra i fischi

Maurizio Sarri è pronto a rilanciare nuovamente Francesco Acerbi per la gara contro lo Spezia, in programma questa sera alle 20:45. Come ricorda l’edizione odierna de Il Tempo, la sfida non sarà affatto semplice per il difensore dopo le polemiche scaturite al termine della gara col Milan e la lettera aperta indirizzata proprio ai tifosi.

Nonostante la sfida si giochi in trasferta, saranno circa 1500 i tifosi biancocelesti al seguito della squadra: in un impianto piccolo come il Picco, l’ipotesi che Acerbi viva l’ennesima serata tra i fischi è decisamente elevata.