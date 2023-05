Sarri, promessa alla squadra: «Se siete dalla mia parte…». Tutti insieme uniti per lo stesso obiettivo è l’imperativo in casa Lazio

Come riporta Il Messaggero dai confronti tra Sarri e la squadra fino alle incursioni di Lotito, il fine è stato raggiunto, quello di essere tutti insieme uniti per lo stesso obiettivo.

Sarri ha infatti ribadito alla squadra: «Se siete con me, andremo in Champions». Sono quattro le finali da qui a fine stagione, da giocare al massimo e stringendo i denti. Non sono del resto ammessi altri cali di tensione e lo ha ribadito lo stesso Lotito alla squadra, ieri a Formello. «La Champions a ogni costo» è stato il diktat del patron della Lazio alla squadra.