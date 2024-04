Sarri, tra Premier League ed Arabia Saudita: l’allenatore deciderà a breve il suo futuro. Le ultime sull’ex tecnico della Lazio

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, Maurizio Sarri è pronto a ripartire in vista della prossima stagione e con molta probabilità allenerà in un campionato estero. L’ex tecnico della Lazio è molto tentato dalla Premier League, dove ha già allenato il Chelsea. In Inghilterra lo vorrebbero West Ham e Newcastle, con quest’ultimi in vantaggio.

Non è da escludere, però, l’opzione Arabia Saudita. Infatti, Sarri avrebbe ricevuto un’importante offerta da un club saudita e starebbe pensando seriamente di prenderla in considerazione.