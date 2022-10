Sarri ha trasformato la Lazio: ecco il suo piano B

Senza Immobile, Maurizio Sarri ha trasformato la Lazio: ecco qual è stato il piano del tecnico biancoceleste

Senza Immobile, Maurizio Sarri ha trasformato la Lazio. A spiegare il piano B del tecnico biancoceleste è stata l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Un vantaggio è stato senza alcun dubbio il fatto di poter preparare la partita in una settimana tipo, ossia senza impegni infrasettimanali. I capitolini nel match del Gewiss hanno puntato meno sulla profondità e più sul palleggio. Fondamentale è stato il lavoro di Felipe Anderson.

Il brasiliano ha dialogato con i centrocampisti, muovendosi tanto, cucendo il gioco e aprendolo verso le corsie laterali. Demiral è stato costantemente in difficoltà. Fondamentali però anche Pedro e Zaccagni, a cui è stato chiesto uno sforzo in più. Per non parlare degli inserimenti di Vecino. Insomma, Sarri ha confermato di essere un trasformista, adattando la sua Lazio ai giocatori a disposizione.