Sarri e il patto siglato a Bologna con la squadra: insieme per ripartire

Al Dall’Ara, dopo la sconfitta contro il Bologna, Sarri ha avuto un confronto con la squadra per capire le ragioni del crollo

Una sconfitta da cui rinascere. La Lazio vuole ripartire dal brutto ko contro il Bologna e dal confronto blindato avvenuto al Dall’Ara tra mister e squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, in quell’occasione, Sarri ha fatto domande ed ascoltato pareri per capire le ragioni di un simile crollo. Vuole porre fine a quest’altalena di risultati, ha bisogno di leader pronti a combattere, di talento, ma soprattutto di personalità.

La squadra sta ancora facendo i conti con gli effetti della rivoluzione sarrista dopo gli anni di familiarità gestionale di Inzaghi. Il Comandante è stato chiaro, non consentirà “sgambetti” da parte di nessuno, affinchè il patto di Bologna sia un vero “patto di ferro”.